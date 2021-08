Il 15 agosto si è celebrato il 50° anniversario di Bretton Woods e la fine del Gold Standard, che legava il valore delle monete al prezioso metallo. E’ quindi nata la fase delle monete fiduciarie, il cui valore è legato solamente alla fiducia che il mercato ripone nella robustezza e nell’affidabilità del sistema economico e finanziario di ciascuna nazione. Per alcuni, ad iniziare dai sostenitori delle cryptovalute, tale sistema fiduciario è reso fragile dalle tentazioni manipolative dei governi e delle banche centrali, dalla scarsa attenzione verso la svalutazione che danneggia i risparmiatori ma favorisce debitori pubblici e privati. Per i crypto-entusiasti, le loro monete digitalizzate, decentralizzate ed affidate a piattaforme blockchain, sono al riparo dal pericolo della stampa eccessiva di banconote da parte delle banche centrali, e la loro limitatezza costituirebbe una garanzia ben migliore della fiducia. Il fatto che gli umori del mercato ne determinino una volatilità rilevante, di decine di punti percentuali in pochi giorni, rendendole inadatte agli usi comuni, non pare turbarli. Certamente, anche la questione della lenta erosione delle valute tradizionali, ad iniziare dal dollaro USA, e del suo ruolo di valuta di riserva leader nei portafogli istituzionali e delle banche centrali, è un tema di rilievo che, in prospettiva, merita attenzione.