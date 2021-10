Dati OCSE, disoccupazione in calo in agosto

Il tasso di disoccupazione della zona OCSE è diminuito per il quarto mese consecutivo in agosto, scendendo al 6,0% dal 6,1% di luglio: è quanto si legge in una nota diffusa dall’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale con sede a Parigi.

Il calo della disoccupazione rispetto al picco di aprile 2020 (8,8%) va tuttavia interpretato con prudenza, avverte l’OCSE, in quanto riflette in gran parte il ritorno al lavoro di persone licenziate provvisoriamente in USA e Canada. Nella zona euro, sempre ad agosto, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,5%, in lieve contrazione rispetto al tasso di luglio (7.6%), avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Flessioni di 0,3 punti o più sono stati osservati in Grecia (13,2% dopo 14,2% a luglio), Finlandia (7,2% dopo 7,8%), Spagna (14,‘% dopo 14,5%), Lettonia (7,1% dopo 7,5%) e Lituania (7,2% dopo 7,5%).