I dati europei e il rafforzamento della pandemia nel mondo lasciano presagire una ripresa economica meno robusta di quanto si pensasse, e così ieri il petrolio ha registrato un tonfo e le Borse del Vecchio Continente hanno virato in negativo già poco dopo l’apertura.

A New York il petrolio in serata perdeva l’8% a 36,59 dollari al barile. La flessione è dovuta alla preoccupazione per un possibile calo della domanda, mentre in tutto il mondo aumentano i contagi da coronavirus, soprattutto in Germania, saliti ai livelli di aprile, e il picco raggiunto in Francia.

A livello di Borse in chiusura Milano ha perso l’1,81%, Londra lo 0,12%, Francoforte l’1% e Zurigo lo 0,46%.

Molta incertezza

A pesare sono stati anche numerosi fattori di incertezza geopolitica, che vanno dalla mancanza di un accordo sulla...