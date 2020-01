Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato a Washington la prima fase dell’accordo commerciale, mettendo così fine a un braccio di ferro di quasi due anni. Iniziato nella primavera del 2018 per mettere fine alle pratiche commerciali cinesi ritenute «sleali» dal presidente americano Donald Trump, il conflitto si è tradotto in dazi doganali punitivi reciproci su centinaia di miliardi di dollari di merci.

Trump descrive le trattative che hanno portato all’intesa come «dure, oneste e rispettose», ringrazia il presidente cinese Xi Jinping e dice che andrà in Cina in un futuro non lontano. «La Fase 1 è un importante passo in avanti verso scambi commerciali corretti con la Cina».