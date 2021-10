Avrebbe dovuto essere un anno bollente per gli sbarchi delle aziende in Borsa. E invece il business delle offerte pubbliche iniziali (IPO) inizia a mostrare segni di rallentamento. Infatti, le preoccupazioni per l’inflazione, i timori di una crisi a largo raggio in Cina scatenata da Evergrande e in generale un settembre piuttosto fiacco in Borsa hanno fatto calare l’appetito degli investitori in tutta Europa, dopo nove mesi di tutto rispetto. La Svizzera non è esente dal fenomeno. «Abbiamo visto qualcosa come uno sciopero degli acquirenti - un termine che non usavo da molto tempo», ha detto un analista bancario. «Il mercato è diventato piuttosto turbolento e gli investitori sono riluttanti a mettere soldi nelle IPO».

Spac senza successo

Secondo uno studio della società di revisione EY il terzo...