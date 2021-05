La catena di negozi di articoli sportivi Decathlon, presenta anche in Ticino, continua la sua espansione in Svizzera: entro la fine del 2022 saranno creati altri 200 impieghi, ha indicato oggi il colosso francese.

Si tratta di venire incontro alla domanda crescente degli abitanti della Confederazione che vogliono praticare sport, afferma Stefan Bolt, responsabile del personale nella Svizzera tedesca, citato in un comunicato odierno. Proprio nella regione tedescofona - dove il marchio è sempre più conosciuto - si concentrerà l’aumento dell’organico. Verranno offerte opportunità di carriera in tutti gli ambiti aziendali, che vanno dalla logistica alla vendita, passando per i servizi informatici. Al momento per Decathlon lavorano 850 persone, che saliranno a oltre 1050 alla fine dell’anno prossimo.