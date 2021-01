Il 2020 è stato un anno positivo per Denner: la catena di supermercati discount ha realizzato un fatturato di 3,8 miliardi di franchi, in progressione del 16% rispetto ai dodici mesi precedenti.

La crescita, definita notevole e superiore al mercato, viene in un comunicato odierno attribuita al costante orientamento della gamma di prodotti alle esigenze dei clienti, alla fitta rete di filiali e all’aumento del consumo interno dovuto alla pandemia.

Le 570 filiali di proprietà del gruppo hanno generato ricavi per 3,0 miliardi di franchi, mentre le 268 aziende partner di Denner hanno contribuito con 0,8 miliardi. In entrambi i casi l’aumento è stato di circa il 16%.

A causa del coronavirus è cambiato il comportamento d’acquisto: la frequenza dei clienti è diminuita leggermente (-0,4%), ma è stato effettuato un volume significativamente superiore di acquisti per volta. Il valore del paniere medio è aumentato del 16%.

Denner ha anche ampliato la sua rete di filiali: si sono aggiunte 16 nuove sedi. Tutto questo ha avuto un impatto anche sull’impiego: sono stati creati 479 nuovi posti di lavoro. «Durante l’impegnativo periodo del Covid i collaboratori hanno contribuito in modo decisivo a garantire l’approvvigionamento di base in Svizzera: Denner ha premiato questo notevole impegno con speciali bonus per tutti i dipendenti», scrivono i vertici nel comunicato.