Mondo del lavoro

Nel 2018 a sud delle Alpi salario mediano in flessione del 3,6% a 5.363 franchi - È la prima volta che si verifica un calo dal 2000 - In Svizzera media di 6.538 franchi - Baruffini: «Un dato che sorprende» - Albertoni: «Troppo presto per dire se è un nuovo trend»