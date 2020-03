Un ampio rimbalzo degli indici ha caratterizzato la chiusura di venerdì sera della Borsa di New York, con l’indice Dow Jones a +9,36%, l’indice Nasdaq a +9,35%, l’indice S&P 500 a +9,28%. Dopo le forti cadute di giovedi, la piazza azionaria americana ha così ritrovato vigore durante la seduta. A fare da traino sono state soprattutto le affermazioni del presidente USA Donald Trump, che ha dichiarato l’emergenza nazionale per il coronavirus e ha annunciato risorse pari a 50 miliardi di dollari (47,5 miliardi di franchi) per la battaglia contro il virus stesso. Dopo alcune giornate in cui molti operatori avevano indicato come troppo blande le posizioni di Trump sulla lotta al virus, il presidente statunitense ha dunque attuato un cambio di rotta, accelerando nella battaglia contro il coronavirus....