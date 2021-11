Oltre alla crisi innescata dalla carenza di chip e microprocessori, l’industria europea teme per la carenza di magnesio, indispensabile per fare funzionare non solo il corpo umano (l’OMS raccomanda una dose giornaliera di 300 milligrammi per muscoli e sistema nervoso) ma anche una importante fetta dell’economia. A causa dei drastici tagli alla produzione da parte della Cina, le scorte dell’Unione europea potrebbero esaurirsi entro la fine di novembre. Il metallo è necessario in tutta la catena del valore dell’alluminio, del ferro e dell’acciaio. Ad essere più colpite sono quindi l’industria automobilistica (vitale per la Germania, la maggiore economia europea), l’industria aeronautica, l’ingegneria meccanica, l’edilizia e gli imballaggi.