Draghi, lo spread e Piazza Affari

L’incarico a Mario Draghi per formare in Italia un nuovo Governo è stato accolto positivamente dai mercati. Il differenziale o spread tra titoli di Stato tedeschi e italiani è sceso, la Borsa di Milano è salita. Si è trattato solo di una reazione di breve termine? Oppure c’è l’impressione che un Esecutivo guidato dall’ex presidente BCE, nel caso prendesse il largo, potrebbe davvero cambiare in profondità il quadro economico e finanziario della vicina Penisola? Se ne parla questa sera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Sascha Kever della PKB e Vito Monte del Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.