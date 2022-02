Intanto continuano anche in Russia le proteste contro la guerra, di cui danno notizia anche i media non di opposizione. Il quotidiano Kommersant scrive che dal primo giorno della «operazione militare speciale in Ucraina» in Russia hanno luogo manifestazioni di protesta, il culmine delle quali è stato raggiunto ieri in coincidenza con l’anniversario dell’omicidio del politico d’opposizione ed ex vice primo ministro della Russia Boris Nemtsov. Secondo il progetto per i diritti umani Ovd-Info solo a Mosca ieri sono state fermate più di mille persone, mentre in tutta la Russia, negli ultimi giorni sono stati fermati più di 5 mila manifestanti.