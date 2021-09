EasyJet dice no a Wizz Air e sì all’aumento di capitale

Le mosse della compagnia aerea britannica non sono piaciute alla Borsa con il titolo che ha chiuso in picchiata con un tonfo del 10,24% a 708,2 sterline.

L’aumento di capitale è stato strutturato in modo che gli azionisti potranno acquistare 31 nuove azioni ogni 47 azioni esistenti al prezzo di 410 pence ciascuna, con uno sconto del 35,8% sul prezzo teorico ex diritti di 638 pence per azione. L’aumento di capitale annunciato «non solo rafforza il nostro bilancio permettendoci di accelerare il nostro piano di recupero post-Covid-19 ma ci posizionerà anche per la crescita in modo da poter trarre vantaggio dalle opportunità di investimento strategico che si prevede sorgeranno man mano che l’industria aeronautica europea emergerà dalla pandemia», afferma Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet.