il caso

Lo sostiene Daniel Thelesklaf, ex numero uno dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, che in un’intervista in cui cita anche il Ticino parla di un sistema normativo che punisce i pesci piccoli, ma che risparmia spesso quelli grossi, nonché di banche che avanzano segnalazioni senza che poi succeda nulla