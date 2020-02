Esperto di digitalizzazione e capace di trasformare a fondo il gruppo bancario olandese ING, il futuro CEO di UBS Ralph Hamers ha fatto parlare di sé anche per il suo tentativo non riuscito di aumentarsi fortemente lo stipendio, a livelli comunque molto inferiori di quelli dell’attuale numero uno di UBS Sergio Ermotti.

Il 53.enne Hamers ha trascorso praticamente tutta la carriera presso ING, gruppo bancario con 53.000 dipendenti e 38 milioni di clienti in oltre 40 paesi. È entrato nell’istituto a 29 anni e ha poi ricoperto la carica di responsabile in Romania e in seguito in Belgio. Nel 2013 è stato nominato CEO.