La classifica dei Paperon de Paperoni residenti in Svizzera è rimasta immutata: in testa, secondo la rivista economica Bilan, v’è sempre la famiglia Hoffmann-Oeri, erede del fondatore del gruppo farmaceutico Roche. Nel giro di 12 mesi ha guadagnato 2 miliardi e gestisce ora un patrimonio di 29 miliardi di franchi.

In seconda posizione si piazza sempre Gérard Wertheimer, comproprietario assieme al fratello Alain del gruppo del lusso francese Chanel, che vanta una fortuna di 25 miliardi di franchi, in aumento di un miliardo su un anno.

La famiglia Safra, attiva in ambito bancario, immobiliare e agroalimentare, segue sempre in terza posizione. Nel giro di 12 mesi ha perso in quotazioni borsistiche 1 miliardo, ma continua a gestire un patrimonio di 22 miliardi.