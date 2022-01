Nonostante la pandemia, in campo economico non c’è stata sin qui la catastrofe complessiva che molti avevano delineato. Problemi consistenti certo ci sono stati e ancora ci sono, questo sì, ma fatti e dati mostrano come le economie e i mercati siano riusciti a superare la discesa dovuta all’esplosione del coronavirus all’inizio del 2020, prima limitando i danni e poi risalendo più decisamente nel corso del 2021. Come sempre, le cadute e le riprese non sono state uguali nelle varie economie, è naturale che ci siano risultati molto buoni e altri meno brillanti. Ma il saldo è stato sin qui positivo. In questo appena iniziato 2022 ci sono ancora sfide rilevanti, ma c’è anche il permanere di spinte positive, che contrastano i pur esistenti elementi di freno. Per questo, fatte salve le verifiche...