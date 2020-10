Per il Diploma di Esperto in finanza e controlling hanno superato l’esame

Con il premio offerto dalla ditta PROGEL SA è stata premiata la migliore media ottenuta da Alessandro Sali per il Diploma di Esperto in finanza e controlling, mentre i premi offerti dalla BancaStato alla migliore media per l’Attestato di Specialista in finanza e contabilità sono stati consegnati a Nadia Stornetta e Roberto Spada.