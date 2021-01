La tecnologia è stata la protagonista della nostra vita 2020, se vogliamo metterla in positivo. La crescita obbligata del lavoro da casa, degli acquisti online e della fruizione da remoto di ogni genere di servizi ha cambiato per sempre consumi e rapporti umani, a prescindere dal vero inizio del dopo COVID. Dopo un anno così assurdo quali saranno quindi le tendenze 2021?

Si paga tutto

Questo lo slogan del 2021: pagare tutto. I singoli acquisti magari un po’ di meno, ma in totale usciranno più soldi. La maggiore abitudine ai micropagamenti sta generando infatti una sempre maggiore richiesta dei micropagamenti stessi, con la causa mescolata all’effetto. Google Photos, ad esempio, da giugno non offrirà più gratuitamente uno spazio illimitato per archiviare foto e video di qualità alta. Da giugno...