Focus di questa settimana è dedicato all’intervista a Giorgio Pradelli, Chief Executive Officer del gruppo bancario elvetico EFG, che ha integrato la ticinese BSI. Gli abbiamo posto alcune domande sul quadro determinato dal coronavirus, sull’attuale graduale ripresa delle attività economiche, sulla strategia del gruppo in particolare in Svizzera e in Ticino.

Qual è stato a suo avviso, in sintesi, l’impatto che il coronavirus ha avuto specificamente sul settore bancario e finanziario?

«Il coronavirus ha certamente avuto un impatto importante sia sull’economia reale che sui mercati finanziari e ha provocato un’accelerazione di alcuni fenomeni che erano già in atto nell’industria bancaria, quali la crescente pressione sui ricavi con conseguente necessità di ottimizzazione dei costi, per preservare...