Economia USA e Wall Street

La ripresa dell’economia USA si sta intrecciando con il proseguimento dell’avanzata della Borsa di New York. Supportata anche dalla politica espansiva della Federal Reserve e dai piani di sostegno all’economia annunciati dal presidente Biden, Wall Street è a livelli elevati; i listini americani faranno ancora da traino per le Borse mondiali nella prossima fase? Le altre piazze borsistiche principali, comprese quelle europee, non hanno lo stesso passo di Wall Street ma sono comunque in buona posizione; ora manterranno lo stesso ritmo? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.