La federazione delle imprese svizzere Economiesuisse sostiene la nuova legge sul CO2. Per raggiungere l’obiettivo dello zero netto di emissioni entro il 2050, presenta un programma con istruzioni concrete per le aziende in nove campi d’azione. Il «Programma climatico per l’economia svizzera» concretizza l’impegno di Economiesuisse per la riduzione delle emissioni di CO2, ha indicato oggi l’organizzazione nel corso della conferenza stampa annuale virtuale. I campi d’azione comprendono il miglioramento dell’efficienza, le iniziative dell’industria, l’abbandono dei combustibili fossili fino alla cooperazione internazionale. La direttrice di Economiesuisse Monika Rühl ha dichiarato che l’economia è parte della soluzione: con innovazioni e tecnologie efficienti, può contribuire in modo significativo alla riduzione dei gas a effetto serra e quindi alla soluzione del problema climatico.