L’integrazione di BSI da parte della banca EFG dopo l’acquisizione nel 2016 si era completata lo scorso anno. Tra i vari asset era stato assorbito anche il settore della clientela retail in Ticino. Ora l’istituto zurighese ha deciso di cedere a BancaStato proprio quel segmento per focalizzarsi unicamente sul suo business principale, il private banking. L’accordo è stato raggiunto martedì notte dopo sei mesi di contrattazioni, hanno fatto sapere i vertici delle due banche ieri a Bellinzona.

EFG International, che amministra patrimoni per circa 150 miliardi di franchi (dati di fine giugno), cede così un portafoglio da 1,2 miliardi composto da circa 7.000 clienti, di cui l’80% domiciliati in Svizzera e il 20% quasi esclusivamente in Italia. 660 milioni riguardano patrimoni «retail» - (quindi inferiori...