La banca privata EFG International nel 2019 ha migliorato chiaramente il proprio utile netto. In crescita anche i patrimoni in gestione.

L’utile netto (secondo la norma IFRS) è cresciuto, su base annua, del 34% a 94,2 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno del gruppo zurighese che ha inglobato la luganese BSI. Gli azionisti dovrebbero ricevere un dividendo invariato di 30 centesimi per titolo.

Il patrimonio gestito ha raggiunto i 153,8 miliardi di franchi, in incremento del 17% su base annua. La prestazione è dovuta all’integrazione dell’australiana Shaw and Partners e all’evoluzione positiva dei mercati finanziari. In questo settore risultati positivi sono stati registrati in tutte le zone geografiche.