In realtà, l’amore fra Musk e le criptovalute non è una novità assoluta. Anzi, sono anni che il miliardario-visionario twitta al riguardo. Certo, recentemente c’è stata un’accelerata decisa. Grazie, appunto, a cinguettii simpatici e irriverenti. Come la foto di una rivista fittizia – Dogue, giocando sul famoso titolo di moda Vogue – che ha provocato una vera e propria impennata. E così, il prezzo di Dogecoin è lievitato. E pensare che, al di là di Bitcoin, Musk aveva affermato di non avere un’opinione forte sulle altre criptovalute. Soprattutto, aveva spiegato di aver semplicemente scherzato a proposito di Dogecoin. «Ma il destino ama l’ironia» ha poi aggiunto lo stesso Musk su Clubhouse, social che ha raggiunto vette di popolarità incredibili dopo il suo ingresso. «Sarebbe un risultato divertente, ma anche ironico, se Dogecoin diventasse la valuta della Terra in futuro».

Elon Musk, sempre lui, aveva pure garantito che avrebbe smesso di twittare per un po’. E invece, poco dopo è tornato alla ribalta. Postando meme legati a Dogecoin – il cane, ricordate? – e parlando della criptovaluta come della moneta del popolo. A sostenerlo sono arrivate altre celebrità, come detto, fra cui Snoop Dogg. Diventato, improvvisamente, Snoop Doge. Creata come parodia, questa criptovaluta adesso vale oltre 1 miliardo di dollari. La vicenda rimanda direttamente alla mania per le criptovalute esplosa nel 2017, quando il prezzo del Bitcoin salì fino a toccare quasi i 20mila dollari salvo poi crollare l’anno successivo (3mila). Manco a dirlo, proprio come per GameStop anche la rinascita di Dogecoin ha sfruttato l’onda lunga di Reddit e, nello specifico, l’entusiasmo di un gruppo chiamato SatoshiStreetBets. Gruppo che, come WallStreetBets, ha contribuito ad alimentare la voglia di investire.