Emanuele Carpanzano subentrerà a Giambattista Ravano

Nel corso della seduta di oggi il Consiglio della SUPSI ha nominato il Professor Emanuele Carpanzano quale nuovo Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza. A partire dal 1° maggio 2022 subentrerà al Professor Giambattista Ravano, che passerà al beneficio della pensione.

Emanuele Carpanzano, nato a Lörrach in Germania nel 1970, dopo gli studi in Ingegneria elettronica, ottiene un dottorato di Ricerca in Ingegneria informatica e automatica presso il Politecnico di Milano. Nel corso della sua carriera professionale presso il Politecnico di Milano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la SUPSI, ha condotto numerosi progetti ed ha assunto crescenti ruoli strategici e di responsabilità nella ricerca, nello sviluppo e nel trasferimento della conoscenza.

Lavora presso la SUPSI dal 2012 dove ha inizialmente diretto l’Istituto di sistemi e tecnologie per la produzione sostenibile (ISTePS). Dal 2014 è Direttore del Dipartimento tecnologie innovative, che ha conosciuto negli ultimi anni un ulteriore importante sviluppo, grazie anche alla sua guida impegnata, competente e attenta allo sviluppo dell’organizzazione, alla qualità dei mandati di formazione e ricerca e alla valorizzazione delle collaboratrici e dei collaboratori. Il Professor Carpanzano è stato anche capace di tessere importanti reti di collaborazione promuovendo e partecipando attivamente ad iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento promosse a livello territoriale, federale ed internazionale, in stretta relazione con aziende, università ed istituzioni del territorio e svizzere.

Fin dalla sua costituzione, la SUPSI è la Scuola universitaria professionale svizzera con la più alta intensità di attività di ricerca e servizi al territorio rispetto alla sua dimensione complessiva, con un volume annuale in questi settori di oltre 40 milioni di franchi e oltre 500 collaboratori e collaboratrici attivi in questi settori.

Al centro dei compiti del Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza vi è lo sviluppo strategico, del profilo e della reputazione della ricerca e delle prestazioni di servizio all’interno del territorio di riferimento e della comunità accademica. Vi sono associati progetti istituzionali fondamentali come la promozione dell’interdisciplinarietà, lo sviluppo delle condizioni quadro per la relève scientifica e il supporto ai ricercatori, la valorizzazione dell’imprenditorialità e della proprietà intellettuale, considerando le tendenze in atto come, ad esempio, tutti i processi legati all’Open science. Il Direttore funge anche da punto di riferimento per la Fondazione AGIRE e altri portatori di interesse istituzionali della regione come pure da motore per la creazione e lo sviluppo di virtuose reti di collaborazione sul piano locale, nazionale e internazionale.

Il Prof. Carpanzano succederà al Prof. Giambattista Ravano, che terminerà la propria attività per pensionamento il prossimo 30 aprile. Al Professor Ravano il Consiglio e la Direzione della SUPSI esprimono sin d’ora i più sinceri ringraziamenti per avere contribuito in maniera determinante alla nascita e allo sviluppo della nostra università professionale negli ultimi 25 anni, fungendo da riconosciuto e apprezzato riferimento per molti importanti portatori di interesse nel territorio di riferimento e nella comunità accademica nazionale e internazionale.

La SUPSI si complimenta con il Professor Carpanzano per la nomina e formula i migliori auguri per il nuovo incarico, certi che nella sua nuova funzione saprà supportare al meglio la Direzione della SUPSI a perseguire gli ambiziosi obiettivi posti nei propri diversificati e complessi campi di azione.

