«Le economie hanno appena subito uno shock estremamente importante, una cosa mai vista in tempi di pace, lo shock di una pandemia che ha colpito successivamente tutti i Paesi del mondo, che ha frenato - se non fermato completamente - alcune economie».

Ma per la presidente della Bce c’è anche un «secondo motivo di speranza: le nostre stime - ha precisato - sono certamente molto negative per quest’anno, -8,7% di crescita, un dato dunque negativo per l’anno 2020.

Al contrario, ripasseremo in territorio positivo dal 2021 e ritroveremo molto probabilmente alla fine del 2022 il livello economico in cui eravamo nel momento in cui siamo entrati in questa crisi catastrofica causata dalla pandemia del Covid-19».