Mercoledì notte è piombata un’altra notizia bomba sulla piazza finanziaria elvetica. Sergio Ermotti, dopo quasi nove anni di mandato, tra pochi mesi lascerà la guida di UBS. A succedergli dal 1. novembre sarà Ralph Hamers, 54 anni a maggio, a sua volta CEO della banca retail olandese ING.

Ralph Hamers © KEYSTONE/Walter Bieri

A sorprendere è stata soprattutto la scelta di puntare su Hamers, finora poco conosciuto in Svizzera: già un anno fa infatti lo stesso presidente del CdA, Axel Weber, aveva rivelato che il processo per selezionare dei successori - di Ermotti e di lui stesso - era incominciato.

I tre manager si conoscono da diversi anni, siedono infatti in diversi comitati del settore finanziario europeo, come hanno spiegato ieri mattina. Weber ha rivolto nell’occasione molte parole di elogio nei confronti di Sergio Ermotti e del suo lavoro: «Ha cambiato radicalmente il volto della banca, oggi la migliore in Svizzera». Poi ha salutato il futuro CEO, scelto dopo un processo di selezione durato quindici mesi. «È la persona giusta, un leader dell’innovazione digitale e un manager che ben si accorda con la cultura aziendale di UBS».

Un occhio che ride e un occhio che piange

«In questo momento sto vivendo un mix di sentimenti diversi - ha commentato a caldo Sergio Ermotti - Tanto per cominciare, avverto grande serenità. Sono in pace con me stesso per tutto quello che sono riuscito a fare in questi anni». Abbozzando un primo bilancio, ammette: «Sono fiero di quanto abbiamo raggiunto. Ad esempio far ritrovare ai colleghi l’orgoglio di lavorare per la prima banca svizzera, aver definito assieme al board una strategia che ha dato i frutti auspicati, rappresentare oggi un’azienda pienamente capace di effettuare scelte strategiche e con prospettive positive».

Da una parte sento una grande serenità, sono in pace con me stesso per tutto quello che sono riuscito a fare in questi anni

Ma aggiunge: «Poi chiaramente c’è l’aspetto più emozionale. Nel mondo bancario sono partito come apprendista e negli ultimi nove anni ho avuto la fortuna di condurre UBS: il lavoro dei sogni di ogni banker. Da una parte vorresti non svegliarti mai, ma come tutti i sogni anche questo prima o poi doveva finire. Forse il momento dove ho davvero realizzato il passaggio è stato quando ho scritto la lettera per i nostri collaboratori: mi sono detto, ecco, ora ti stai svegliando».

La banca ha vissuto una trasformazione profondissima in questi ultimi anni. Con Ermotti c’è stato un forte ridimensionamento del settore dell’investment banking, che porta con sé rischi elevati. Il colosso elvetico si è concentrato sulla gestione patrimoniale, su una forte riduzione dei costi e ha rafforzato di molto la sua solidità patrimoniale.

Anche in ambito di digitalizzazione siamo già la prima banca in Svizzera e la formazione continua dei collaboratori fa parte della strategia

Non da ultimo, UBS ha puntato moltissimo sull’innovazione tecnologica e sulla trasformazione digitale, un ambito in cui Hamers è «leader», come lo ha definito lo stesso Weber. Con lui, ING infatti si è trasformata in uno dei migliori esempi di innovazione in questo campo. L’expertise del manager olandese non implica tuttavia un cambio di strategia per UBS. Anzi. «Anche in ambito di digitalizzazione siamo già la prima banca in Svizzera - spiega Ermotti - Ora non c’è da aspettarsi una trasformazione radicale. Non c’è niente di cui avere paura, anche perché la tecnologia rappresenta un aiuto quando la manodopera scarseggia per motivi demografici. Inoltre la formazione continua dei collaboratori fa parte della strategia, visto che spingiamo per una certa adattabilità delle competenze».

La scelta del successore

Le sfide che aspettano ora Ralph Hamers sono diverse. I tassi bassi, ad esempio, comprimono i ricavi da interessi, una grossa fonte di entrate. Un’altra criticità riguarda le commissioni, pure in calo nonostante i patrimoni gestiti dalla grande banca siano saliti. In Asia, ovvero nella maggior regione di crescita, inoltre le tensioni geopolitiche rallentano gli affari. Molte perplessità poi ha suscitato il fatto che ING è soprattutto una banca retail, dunque Hamers non porta esperienza nel private banking. A questo proposito, Weber ha replicato: «Con Tom Naratil e Iqbal Khan abbiamo due fuoriclasse del wealth management a livello mondiale. Il compito di un CEO è guidare il gruppo nel suo insieme verso l’implementazione della strategia. In più occorre la capacità di gestire tutti gli aspetti di una banca di rilevanza sistemica».

«UBS - conferma Ermotti - dispone al suo interno di manager di altissima qualità, con grandi potenzialità per il ruolo di CEO. Questo ha fatto alzare l’asticella durante il processo di selezione. Nel mondo ci sono circa trenta banche sistemiche, Hamers è già CEO di una di queste e conosce quindi molte sfide legate a questo ruolo».

Nel mondo ci sono circa trenta banche sistemiche, Hamers è già CEO di una di queste e conosce quindi molte sfide legate a questo ruolo

Hamers arriverà già in settembre dopo la pausa estiva per iniziare il lavoro di affiancamento a Ermotti. Un’altra perplessità riguarda il fatto che con Hamers, da novembre, UBS vedrà nelle sue due principali cariche dirigenziali due stranieri - Weber, tedesco, e appunto Hamers, olandese - Ermotti però allontana la questione dal colore dei passaporti: «La cosiddetta Swissness bisogna capire bene cosa sia: va curata e alimentata partendo dai piani superiori fino a tutti i collaboratori. A maggior ragione dato che un quarto del personale lavora in Svizzera e tre quarti all’estero». E Weber ricorda: «Il mio predecessore, Kaspar Villiger, mi consigliò di effettuare un “tour di elvetizzazione” tra le filiali una volta entrato in carica. A Hamers do lo stesso consiglio».

Il futuro? Oggi non è il giorno giusto per parlarne. Il mio compito per i prossimi mesi è garantire la successione più ordinata possibile

La domanda centrale resta aperta

La domanda rimasta totalmente insoddisfatta riguarda il futuro di Sergio Ermotti, una volta passato il testimone a Hamers. Ma riguarda anche quello del presidente del CdA, Axel Weber.

Il manager ticinese, tanto per cominciare, non ha voluto esprimersi. Non è neppure chiaro se resterà in UBS anche oltre il 1. novembre. «Si tratta di una questione secondaria e oggi non è il giorno giusto per parlare di sfide future», ha chiarito Ermotti. Sia lui che Weber hanno ribadito più volte che la priorità assoluta per i prossimi mesi resta garantire alla banca una successione che assicuri una linea di continuità con la strategia intrapresa dalla banca. Molte speculazioni vedono un passaggio di ruolo per Ermotti, da CEO a presidente del CdA nel giro di un paio d’anni, il tempo di creare le giuste distanze dal management.

Ma queste al momento restano, appunto, speculazioni. La ricerca per il successore di Weber scatterà piuttosto nel 2021, dopo che Hamers sarà introdotto alla carica di CEO. Weber da parte sua ha confermato di avere l’intenzione di proseguire il suo mandato fino al 2022. «Il mio futuro è nelle mani degli azionisti», ha precisato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata