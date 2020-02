In una nota, il presidente di UBS Axel Weber ha dichiarato: «Ralph Hamers è il CEO giusto per scrivere il nostro prossimo capitolo. Un banchiere esperto e rispettato con comprovata esperienza nella trasformazione digitale. Il Consiglio - prosegue la nota - ringrazia sinceramente Sergio Ermotti per l’eccezionale impegno e i contributi al successo dell’azienda da quando è entrato in carica. Siamo grati a Sergio per la forte leadership che ha fornito come CEO di UBS, aggiungendo un capitolo di successo alla storia di una banca che ha più di 150 anni».