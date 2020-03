Berna

L’istituto di emissione ha registrato un utile di 48,9 miliardi nell’esercizio 2019 - La quota per Confederazione e Cantoni sale a 4 miliardi, di cui 100 milioni vanno a Bellinzona - Vitta: «Si tratta di una boccata di ossigeno in un momento difficile per i conti pubblici»