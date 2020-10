Ermotti si congeda con risultati ben oltre le stime

L’istituto finanziario ha largamente battuto le stime formulate dagli analisti consultati dall’agenzia finanziaria AWP. I motivi principali del chiaro incremento degli utili sono da ricercare in ricavi operativi nettamente superiori e in incassi una tantum, come la vendita della sua piattaforma per la transazione di fondi a Clearstream, controllata di Deutsche Börse. Tale operazione ha consentito di incassare 600 milioni.