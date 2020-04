In questo momento di chiusura delle attività commerciali, moltissime piccole e medie aziende elvetiche si ritrovano con grandissime difficoltà economiche, che mettono a rischio addirittura la loro esistenza. Con l’obiettivo di sostenere il mondo delle PMI, il gruppo Raiffeisen ha aperto il sito eroilocali.ch, che permette al pubblico di acquistare buoni e abbonamenti via Internet, che potranno essere utilizzati quando le attività verranno riaperte.

Abbiamo chiesto a Luca Cimasoni, responsabile della sede di Raiffeisen Svizzera nella Svizzera italiana, di spiegarci i dettagli e gli scopi di questa iniziativa.

«Attualmente - illustra Luca Cimasoni - la Svizzera sta vivendo una situazione straordinaria. Al fine di arginare la diffusione del coronavirus, il Consiglio federale ha introdotto diverse misure. Servizi quali negozi, attività di ristorazione, musei, e molti altri hanno dovuto chiudere temporaneamente. Si diffondono timori per la sopravvivenza di tali attività e serve un rapido aiuto». «In questo contesto - prosegue - eroilocali.ch è la nostra piattaforma ormai consolidata che mettiamo a disposizione per finanziare i progetti di crowdfunding. Ad oggi sono stati realizzati oltre 750 progetti e raccolti quasi 15 milioni di franchi. Abbiamo deciso di aprirla temporaneamente anche alle PMI, con l’iniziativa #LocalSupport, per mettere a disposizione un supporto immediato, semplice e concreto, in modo gratuito e aperto a tutti».

In Ticino crediti per 200 milioni

«Si tratta di una misura - rileva - inserita nel pacchetto di sostegno alle PMI, unitamente al programma di garanzia della Confederazione, per il quale, ad oggi, Raiffeisen ha concesso oltre 2800 crediti per un ammontare di oltre 200 milioni di franchi nella Svizzera italiana. A livello nazionale superiamo i 17.500 crediti concessi per un volume complessivo di oltre 1,5 miliardi di franchi».

Iniziativa per le attività locali

«L’iniziativa #LocalSupport, che è pertanto da intendere quale misura complementare alle varie possibilità già avviate - precisa Cimasoni - si rivolge in modo mirato alle attività locali, quali ad esempio aziende attive nell’ambito del turismo e della gastronomia, i parrucchieri, i negozi di abbigliamento, i fioristi e molte altre piccole realtà. Tutte attività molto importanti per l’economica locale che stanno soffrendo in modo particolare per questa particolare situazione». «Ora queste aziende - aggiunge - hanno l’opportunità di mettere in vendita sul portale eroilocali.ch, offerte quali buoni e abbonamenti. La prestazione potrà poi essere fornita successivamente, quando l'attività riprenderà. In questo modo i commerci hanno la possibilità di superare perdite di fatturato con l'aiuto della loro rete di clienti. È inoltre data anche la facoltà di effettuare delle donazioni libere. In sostanza per la aziende partecipanti i vantaggi sono quelli di compensare perdite di fatturato a breve termine. In pratica si tratta di una sorta di aiuto all'autoaiuto, beneficiando del supporto della propria clientela e della propria cerchia di conoscenti».

Interesse elevato

La rispondenza in generale è positiva, visto che c’è molto interesse e anche solidarietà, come spiega Luca Cimasoni. «A livello nazionale - afferma - stiamo riscontrando un successo superiore alle aspettative e, cosa ancor più importante, assistiamo a collaborazioni spontanee tra le varie attività così come con le associazioni di categoria e, in alcuni casi, anche con il supporto dei comuni. In generale osserviamo che la solidarietà è molto grande e vi è una valorizzazione del radicamento a livello locale, elementi questi che stanno alla base del nostro modello cooperativo».

Collaborazione riuscita

«Siamo particolarmente grati - conclude - ai partner che hanno subito aderito alla nostra iniziativa, quali l’Unione svizzera arti e mestieri, Svizzera Turismo e, nell’ambito dei media, il gruppo Ringier e il Corriere del Ticino, che hanno così contribuito ad una rapida diffusione tra le cerchie interessate e nell’opinione pubblica. Come Raiffeisen siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale ed economica e desideriamo fornire un supporto tangibile sia verso i clienti individuali sia verso le piccole e medie imprese».

