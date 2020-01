È iniziato l’impiego dell’esercito per il 50. incontro annuale del Word Economic Forum (WEF), in programma a Davos dal prossimo 21 gennaio. Sotto la responsabilità delle autorità civili del canton Grigioni molti militari sono già impegnati nell’allestimento del dispositivo di sicurezza. Le Forze aeree hanno rafforzato la sorveglianza dello spazio aereo: radar, jet da combattimento e la difesa terra-aria sono pronti a intervenire, garantendo così la sicurezza nel cielo sopra Davos. Dal 20 al 25 gennaio, in una zona con un raggio di 25 miglia nautiche, pari a circa 46 chilometri, il traffico aereo sarà limitato al di sopra del territorio di Svizzera, Austria, Liechtenstein e Italia.