Le imprese svizzere nel 2019 hanno esportato con l’approvazione della Confederazione materiale bellico per un valore di 728 milioni di franchi in 71 Paesi, in progressione di 218 milioni di franchi rispetto all’anno precedente. Il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) accusa la Svizzera di «alimentare» guerre.