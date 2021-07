L’azione Swatch perde stamani quasi il 4% sul mercato di Zurigo, un movimento atteso e che potrebbe proseguire nelle prossime settimane, considerato che molti investitori e amministratori di fondi si orientano sui componenti degli indici. In Svizzera come noto l’SMI comprende (dal 2007) un numero fisso di 20 titoli, stabiliti sulla base di un calcolo che tiene conto della capitalizzazione e di quanto essi siano liquidi.

Il presidente della direzione di Swatch Nick Hayek, che in passato non ha mancato di criticare anche aspramente il mondo borsistico, ha sempre reagito senza scomporsi alla prospettiva di un’uscita dall’SMI, considerato comunque pur sempre una sorta di vetrina che aumenta la visibilità a livello internazionale. Al contrario, l’imprenditore noto per il suo rapporto non sempre idilliaco con il mondo della finanza aveva anche valutato uno scenario di abbandono completo dalla borsa, poi non ulteriormente approfondito.