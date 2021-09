La vicenda Evegrande, il colosso cinese sull’orlo del fallimento, inizia a toccare anche le principali Borse mondiali, assieme ai timori per una svolta nella politica espansiva delle banche centrali. Infatti in settimana sono previsti gli incontri di Fed, Banca d’Inghilterra, e degli istituti di emissione cinese e giapponese. Gli operatori si aspettano che mercoledì la Fed fornisca una tempistica per l’uscita dalle misure di stimolo legate alla pandemia. Le banche centrali sono confrontate anche alla crescita dell’inflazione. Trovare il «fine tuning» di politica monetaria diventa difficile

Intanto, ieri il colosso cinese è arrivato a perdere fino al 19%, prima di risollevarsi e terminare intorno a -10%. Il secondo operatore immobiliare cinese deve trovare entro giovedì 83,5 milioni di dollari...