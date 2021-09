Evergrande pagherà almeno parte delle cedole in scadenza domani, allentando i timori di imminente default. Una mossa a sorpresa che non fermerà la parabola discendente del colosso fondato nel 1996 da Xu Jiayin, grazie alla corsa sfrenata verso la prosperità iniziata negli anni ‘80, il cui destino, secondo gli analisti, di essere spacchettata, con modalità tutte da definire.

Con una mossa a sorpresa, Hengda, la principale unità immobiliare domestica del gruppo, ha reso noto in un file alla Borsa di Shenzhen che la questione del suo prestito obbligazionario in yuan al 5,8% in scadenza al 2025 «è stata risolta tramite negoziati fuori dalla stanza di compensazione».

Il testo, dai contenuti vaghi, ha in altri termini chiarito che è stato raggiunto un accordo con i titolari dei bond, senza specificare quanto interesse sarebbe stato messo in pagamento il 23 settembre, con il coupon a maturazione da 232 milioni di yuan, pari a 35,9 milioni di dollari.

Gli investitori «che hanno acquistato e detenuto le obbligazioni» prima del 22 settembre 2021 «hanno diritto al pagamento degli interessi», ha aggiunto la nota. Nessuna menzione è stata fatta sui rimborsi, in scadenza sempre domani, degli interessi da 83,5 milioni sui bond offshore in dollari, emissione a 5 anni marzo 2022, con una dimensione iniziale di circa 2 miliardi, ha ricordato Standard & Poor’s. Altri 47,5 milioni di interessi sono in scadenza il 29 settembre, parte dell’emissione in dollari marzo 2024. Prima che scatti il default c’è il periodo tregua di 30 giorni dal mancato pagamento.

L’annuncio di Hengda ha avuto l’effetto di calmare i mercati dopo le ultime sedute movimentate delle Borse a livello globale. Con Hong Kong, dove è trattata Evergrande, chiusa per festività, i listini di Shanghai e Shenzhen sono tornati agli scambi dopo la lunga pausa del Festival di metà autunno: hanno aperto entrambi a -1,40% e chiuso contrastati, rispettivamente a +0,40% e a -0,25%. In Europa le Borse hanno superato l’1% di guadagni (+1,44% Piazza Affari), con un’onda lunga positiva arrivata a Wall Street, sempre oltre l’1%.

I listini cinesi hanno retto il colpo anche grazie al cordone di liquidità eretto dalla Banca centrale (Pboc) che ha iniettato 120 miliardi di yuan (18,6 miliardi di dollari) nel sistema bancario attraverso accordi di ‘reverse repo’, superando i 30 miliardi di yuan di scadenze odierne, per un saldo netto di 90 miliardi, utile a far fronte alla maggiore domanda di liquidità per le scadenze trimestrali e le festività di ottobre.

Malgrado ci siano stati segnali di resilienza nel mercato del debito cinese, lo stress si è comunque riversato sul credito globale. Evergrande, che ha debiti per 305 miliardi di dollari e ha mancato già il pagamento degli interessi in scadenza lunedì ad almeno due dei suoi maggiori creditori bancari, è il più grande emittente d’Asia di ‘junk bond’, avendo circa 19,2 miliardi di dollari in ‘titoli spazzatura’ offshore in circolazione e altri 53,5 miliardi di yuan in titoli locali. Entro fine 2021, ci sono altri 669 milioni di pagamenti da onorare e per Evergrande sarà un vero calvario, in assenza di un piano di ristrutturazione. Standard & Poor’s ha chiarito di ritenere che le autorità di Pechino non sarebbero intervenute nella crisi, salvo in caso di contagio e default nel settore immobiliare su vasta scala.

La crisi di Evergrande rallenterà la crescita economica della Cina, ha rilevato Li Daokui, ex consigliere della Banca centrale cinese e ora professore alla School of Economics and Management della prestigiosa Tsinghua University, ma «avrà una ricaduta minima sul sistema finanziario perché non ci sono strumenti derivati ;sul debito». Li, in un’intervista alla Cnbc, ha previsto che nel medio-lungo termine la compagnia sarà probabilmente «spacchettata» in quattro gruppi principali. In linea con il capitalismo «senza eccessi» inaugurato dal presidente Xi Jinping, ma con la grande incognita sul destino degli investitori esteri di Evergrande.

