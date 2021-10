Evergrande ha evitato il default per la seconda volta a ottobre, onorando il coupon su un bond offshore scaduto a settembre da 47,5 milioni di dollari a ridosso della fine del periodo di tolleranza fissata per oggi.

Lo riporta Bloomberg, rilevando che lo sviluppatore immobiliare cinese, alle prese con 305 miliardi di dollari di debiti, ha effettuato ieri il pagamento in base a fonti vicine al dossier, secondo cui gli obbligazionisti internazionali hanno detto di essere stati pagati.

La notizia calmerà per ora i timori sul futuro del gruppo che in settimana ha annunciato il riavvio dei lavori su più di 10 progetti in sei città.