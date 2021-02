L’unione con Evolve arriva dopo anni di attiva collaborazione tra le due aziende e porta valore aggiunto nell’ambito della tecnica degli edifici (direzione lavori, impianti RCVSE, fisica ed acustica della costruzione, antincendio, consulenza ambientale nonchè stime, valutazioni e perizie). Le competenze di Evolve in tutte le fasi di progetto, dallo sviluppo concettuale iniziale alla progettazione, dall’accompagnamento e supervisione del cantiere sino alla messa in esercizio e verifica dell’opera terminata permetteranno al Gruppo Artisa di poter avere un interlocutore interno che possa garantire, nell’ambito specifico della tecnica dell’edificio, qualità ai progetti dall’interno oltre che continuità e stabilità allo sviluppo dei progetti.

La direzione operativa di Evolve sarà ripresa da Emanuele Bossi, Stefano Cetti e Stefano Corradi, i quali mettendo a frutto la loro pluriennale esperienza in azienda, diverranno le persone di riferimento dei seguenti settori d’attività: impiantistica degli edifici e relativi aspetti di sostenibilità energetica ed ambientale (Emanuele Bossi), consulenza specialistica della fisica della costruzione, acustica e prevenzione incendi (Stefano Corrardi) e project management e direzione dei lavori (Stefano Cetti). La continuità aziendale sarà data dalla presenza nel Consiglio di amministrazione dell’azienda, in qualità di amministratore delegato, di Flavio Petraglio. Quest’ultimo assume, per il Gruppo ARTISA, la direzione dello Sviluppo dei progetti a livello europeo.

Flavio Petraglio, al riguardo, commenta: «Dopo anni di collaborazione con Artisa Developer, Artisa Architettura e G&A General Contractor, la possibilità di essere un partner integrato portando le nostre attività al servizio del Gruppo Artisa è un’opportunità importante per Evolve. Si tratta di un’evoluzione con la convinzione di poter dare un contributo tangibile ai bisogni dell’abitare di domani, in Ticino ma non solo, in sintonia con la visione del Gruppo Artisa». Il membro del CdA del Gruppo Manuel Sassella aggiunge: «Con i nostri nuovi colleghi che accogliamo a braccia aperte intendiamo imparare molto e allargare le nostre conoscenze anche negli impianti, migliorare la sostenibilità e l’efficienza degli immobili che sviluppiamo, affinché possano essere in linea con le sempre più crescenti necessità ambientali. Crediamo molto nelle persone che ogni giorno danno il loro massimo impegno ad Evolve ed è per questo che siamo fortemente fiduciosi che questa nuova collaborazione porterà Artisa ad ottenere gli obiettivi prefissati, dei quali Evolve sarà parte integrante».