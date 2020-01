Internet è entrata in una nuova fase e servono nuove regole che tutelino la privacy ma al contempo non soffochino la nascita di nuove imprese. C’è un modello cinese da contrastare basato su controllo e censura. È l’appello all’Ue di Nick Clegg, da un anno responsabile della comunicazione di Facebook ed ex vice premier inglese nel governo di David Cameron.

«Vogliamo collaborare su privacy, portabilità dei dati, integrità nella comunicazione politica e linguaggio d’odio», aggiunge Clegg parlando alla platea degli studenti della Luiss a Roma, e rivendicando la decisione presa in Italia sull’oscuramento della pagina di Casapound, decisione «estrema ma legittima». Pagina poi riammessa online da una sentenza del Tribunale di Roma.

«Pur comprendendo l’impulso politico dei decisori europei sulle società tecnologiche, questi dovrebbero capire che il ridimensionamento della Silicon Valley non è una ricetta per il successo delle aziende europee - osserva Clegg - Il prossimo Google o Alibaba potrebbe nascere in Europa ma ci devono essere le condizioni per prosperare. L’Ue sia pioniera sulle nuove regole come ha fatto per il Gdpr e avvii il grande progetto di mercato unico digitale».

A conforto della sua tesi, Clegg cita uno studio di Copenhagen Economics secondo il quale «le app di Facebook in Europa hanno aiutato a generare più di 200 miliardi di vendite nell’ultimo anno e tre milioni di posti di lavoro. Non siamo una società che guadagna alle spalle dei consumatori europei senza restituire nulla». E chiarisce il modello di business dopo le accuse su Cambridge Analytica: «Il business di Facebook è meno misterioso di quello che si pensi: recapitiamo agli utenti annunci pubblicitari basati sui dati che sono disposti a condividere con noi».

Un campo su cui nell’Ue si può stabilire una «collaborazione» - oramai un mantra per Facebook - è la «portabilità dei dati». Il giusto bilanciamento tra le regole che governano la condivisione dei dati e la privacy, riflette Clegg, «lo devono trovare i legislatori eletti democraticamente, in Europa e nel mondo, non società private come Facebook». Poi ribadisce che il social, a differenza di altre piattaforme, non farà il fact-checking sulle pubblicità politiche (»non siamo un media»). Riguardo le fake news sottolinea che il social «sta imparando dagli errori» e spiega che «diverse analisi di istituti indipendenti dicono che la presenza di fake news sulla piattaforma è crollata del 50% dal 2016. Sul progetto Lybra, infine, Clegg ribadisce che «non è una valuta digitale, ma un sistema di pagamento e necessita di una regolamentazione appropriata».

Infine, come ha fatto poche ore fa a Bruxelles il capo di Google Sundar Pichai, Nick Clegg fa un appello all’Ue e agli Usa affinché collaborino per nuove regole di Internet. «Mentre parliamo - osserva - è in corso una lotta per l’’anima’ di Internet. Perché esiste già un’altra Internet ed è quella cinese basata su valori molto diversi come la censura, la sorveglianza, la separazione dei suoi utenti dal web globale. E alcuni paesi, in misura maggiore o minore, stanno iniziando a seguire l’esempio. Bisogna preservare l’Internet aperto, globale e accessibile come tutti lo conosciamo».

