Facebook oltre le attese. Il social di Mark Zuckerberg chiude gli ultimi tre mesi del 2020 con ricavi in aumento a 21,08 miliardi di dollari (18,72 miliardi di franchi) e un utile balzato del 52% a 11,22 miliardi di dollari. A spingere i conti è stato lo shopping on line durante il Natale l’aumento dell’uso della piattaforma con la pandemia che si è tradotto in un salto in avanti della pubblicità.