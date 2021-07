Al 30 giugno Facebook conta 1,91 miliardi di utenti attivi giornalieri e 2,9 miliardi di utenti attivi mensili. Complessivamente gli utenti attivi mensili su tutte le sue piattaforme sono 3,51 miliardi. «Abbiamo avuto un trimestre solido mentre continuiamo ad aiutare le aziende e le persone a restare connesse», afferma Zuckerberg, che richiederà ai suoi dipendenti di essere vaccinati per tornare in ufficio. Una strada questa già presa da Google.

I risultati di Facebook dimostrano come nonostante sia sotto la lente delle autorità Big Tech continua a crescere. Google ha infatti archiviato il secondo trimestre con un utile di 18,25 miliardi di dollari, o 27,26 dollari per azione, e ricavi per 61,88 miliardi di dollari, oltre le attese degli analisti, che scommettevano su un utile di 19,35 dollari per azione e ricavi per 56,23 miliardi.