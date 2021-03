Dopo una fase di discesa, il dollaro americano nelle ultime settimane ha riguadagnato terreno nei confronti sia dell’euro che del franco svizzero. La valuta elvetica resta nel complesso a livelli elevati, ma ha registrato alcuni arretramenti in rapporto sia appunto al dollaro, sia all’euro. Quale sarà l’andamento del biglietto verde USA nei prossimi mesi? La moneta svizzera rimarrà nella fascia attuale oppure potrà avere movimenti di rilievo all’insù o all’ingiù? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Filippo Fink della EFG e Sascha Kever della PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.