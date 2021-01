Il Nord America, l’Europa, l’Asia sono i tre principali motori economici globali e sono anche sedi delle maggiori Borse mondiali. Gli investitori interessati ai mercati borsistici trovano all’interno di queste tre grandi aree punti di riferimento che rimangono rilevanti. Come potrebbe andare nella prossima fase per i listini azionari di queste aree? E, all’interno di ciascuna grande area, quali sono le singole Borse che potrebbero a questo punto presentare le migliori prospettive? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Sascha Kever della PKB e Filippo Fink della EFG. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.