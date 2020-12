Fidigit SA, società di consulenza digitale del Gruppo Fidinam, ha stretto una partnership strategica con Fasoon AG, uno dei principali player portali per la costituzione di start-up in Svizzera: con pochi clic è possibile costituire un'azienda gratuitamente grazie a diverse offerte di partnership. Fasoon offre ora agli imprenditori di tutto il paese una consulenza per la costituzione e la trasformazione della loro azienda.

Fidigit: servizi informatici e fiduciari per le PMI

Fidigit supporta le piccole e medie imprese e le PMI con servizi informatici nei settori della contabilità, dell'amministrazione e dei servizi fiduciari grazie a molti anni di know-how nell'implementazione e nella personalizzazione di software ERP e di gestione dei documenti. Fidigit fa parte del Gruppo Fidinam, fondato a Lugano nel 1960 e ad oggi una delle maggiori società fiduciarie del Ticino e della Svizzera.

Walter Regli, co-fondatore della Fasoon AG, sulla nuova partnership in Ticino: «Con Fidigit, la società fiduciaria digitale del Gruppo Fidinam, i nostri clienti sono in ottime mani. Con questa partnership, siamo lieti di compiere il passo per diventare il fornitore di servizi a livello nazionale per la costituzione di imprese».

Informazioni su Fasoon SA

Fasoon è uno dei principali portali per la costituzione di start-up in Svizzera. La Fasoon AG è specializzata nella consulenza ai fondatori e alle start-up aziendali con pochi clic. A tal fine, l'azienda gestisce l'omonima piattaforma internet fasoon.ch. Il portale consente agli interessati di ottenere una consulenza gratuita e, grazie a diverse partnership, di costituire gratuitamente un'azienda. Fondare un'azienda è facile e veloce: in questo modo, i fondatori dell'azienda possono concentrarsi completamente sulla loro attività e sulla realizzazione dei loro sogni. Sascha Trüeb, Damian Thurnheer e Walter Regli hanno fondato insieme Fasoon, sviluppandolo fino a diventare uno dei più grandi portali di start-up della Svizzera. Il team Fasoon ha già accompagnato migliaia di fondatori nel lavoro autonomo e conosce il modo migliore e più rapido per avviare la propria attività. La consulenza è gratuita e altamente competente grazie ad anni di esperienza pratica di start-up e PMI: Fasoon, da fondatori per fondatori.

