Presentazione pubblica in Italia, questa sera, del libro «Niente paura. Fatti e dati economici per una contronarrazione in opposizione a sovranismo e populismo» di Lino Terlizzi, editorialista e già vicedirettore del «Corriere del Ticino». Dopo la presentazione organizzata dal CdT a Lugano, nel marzo scorso, il libro di Terlizzi (Edizioni L’Ornitorinco) sarà ora al centro di un dibattito promosso dalla Casa della Cultura di Milano. Oltre all’autore del libro, interverranno Ferruccio de Bortoli, editorialista del CdT e già direttore del «Corriere della sera»; Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura; Emanuele Fiano, responsabile nazionale Esteri PD. La presentazione milanese sarà online stasera, venerdì 5 giugno alle ore 18. Collegamento attraverso il sito Casa della Cultura Milano, oppure Facebook o Youtube Casa della Cultura.