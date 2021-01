Il Gruppo Fidinam con sede a Lugano ieri ha annunciato una nuova collaborazione con PwC Svizzera per l’espansione dell’attività di consulenza in Svizzera. Ne abbiamo parlato con il CEO Roberto Grassi.

La Fidinam ha effettuato una importante acquisizione di attività in Svizzera. Di cosa si tratta?

«Fidinam ha firmato un accordo di collaborazione con PwC Svizzera che prevede di rilevare il loro intero settore di consulenza Abacus in Svizzera. Si tratta di una trentina di dipendenti dislocati in cinque sedi - Zurigo, Basilea, Lucerna, Berna e Ginevra – che si occupano della consulenza e dell’implementazione di soluzioni gestionali Abacus, il software leader in Svizzera per l’amministrazione delle PMI. Contestualmente vengono rilevati tutti i clienti connessi, medie aziende nei comparti industriali...