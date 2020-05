Le Borse europee chiudono una seduta positiva, sull’onda di buone notizie in arrivo soprattutto dalla Germania. Infatti, con la fine del lockdown e la ripresa delle attività in arrivo migliora la fiducia del mondo imprenditoriale tedesco. A maggio l’indice Ifo business climate, che misura la fiducia delle imprese in Germania, si è attestato a 79,5 punti dai 74,2 punti di aprile (rivisto da 74,3 precedente). Battute le attese degli analisti, che si aspettavano un indice pari a 78,3 punti.

Inoltre, il ministro dell’economia tedesco Peter Altmaier vuole proporre nuovi aiuti per il ceto medio e per le piccole e medie imprese (PMI) in Germania, con uno stanziamento di almeno 25 miliardi di euro.

Stando a un documento del Ministero, anticipato dalla Dpa e da alcuni media tedeschi, si dovrebbe poter...