La fine della situazione di emergenza che si intravede offre al tessuto economico ticinese speranze ed opportunità, ma anche motivi di incertezza ed esigenze di cambiamento. E’ questa la sintesi della relazione che Cristina Maderni, presidente della Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari (FTAF), ha svolto in occasione della 29. Assemblea generale ordinaria svoltasi presso il Centro Studi di Villa Negroni, e dell’intervista concessaci a margine dell’evento. Cristina Maderni ha ricordato come la Federazione sia stata chiamata a collaborare con il Dipartimento delle finanze e dell’economia nello studio e nell’implementazione delle procedure per l’accesso al programma casi di rigore ed indennità per lavoro ridotto. Peraltro l’esperienza operativa dei fiduciari ha consentito di correggere...