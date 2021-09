Cos’è la filantropia?

«È impegnarsi per il bene altrui. Quella classica funziona donando denaro come persona privata oppure come fondazione erogativa. Poi c’è quella nel senso più ampio, che funziona donando il proprio tempo, conoscenze, opere, ecc.».

È efficace?

«Mira a essere efficace, anche se non è semplice misurare il suo impatto. In un recente studio della PWC (Foundations - a good deal for society) è dimostrato che è più efficace donare certe somme piuttosto che versarle allo Stato come imposte. Infatti in determinati ambiti il settore non profit è più incisivo e performante».

Quindi lo Stato non basta a coprire i bisogni della società?

«Direi di no. Lo Stato svolge tutte le funzioni di sovranità e di controllo, ma delega alcune tematiche a cui non riesce a far fronte. Come ad esempio...